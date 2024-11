Inaugurato a Gabicce Mare il "Bosco urbano Fiamme Gialle"

A Gabicce Mare, la Guardia di finanza, in occasione del 250/o anniversario della fondazione del corpo e della giornata nazionale degli alberi, ha inaugurato il "bosco urbano delle Fiamme Gialle", con la piantumazione di 250 alberi. L'area si trova in prossimità dell'istituto comprensivo statale Lanfranco, a ridosso del parco del monte San Bartolo.

L'evento è stato celebrato alla presenza del prefetto di Pesaro e Urbino, Emanuela Saveria Greco, e del comandante regionale della Guardia di Finanza per le Marche, generale Nicola Altiero, oltre che vedere l'intervento di numerose autorità regionali, provinciali e di docenti e alunni dell'istituto Lanfranco. I primi alberi piantumati sono stati due lecci, da parte del sindaco di Gabicce Mare, Marila Girolomoni e del generale Altiero. Successivamente, sia sindaco che generale, con il prefetto, hanno scoperto la targa e tagliato il nastro che ha inaugurato l'area boschiva. L'evento si è concluso con la benedizione del bosco urbano da parte dell'arcivescovo di Pesaro-Urbino, monsignor Sandro Salvucci.

La realizzazione del bosco urbano in prossimità dell'istituto Lanfranco vuole essere un messaggio tangibile non solo per i giovani alunni del complesso scolastico, ma per tutta la collettività, volto a diffondere la cultura del rispetto per l'ambiente e la sensibilizzazione alla cura da dedicare al pianeta.



