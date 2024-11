Contro la violenza sulle donne, panchina rossa Colli al Metauro

Il Comune di Colli al Metauro, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il 25 novembre, si prepara a inaugurare, con una cerimonia, una panchina rossa, simbolo di sensibilizzazione e di lotta contro un fenomeno drammatico e in crescita, come quello della violenza contro le donne. La panchina rossa, che sarà posizionata in via Romano, nella frazione di Saltara, alle ore 9:00 del 25 novembre, sarà solo il primo atto di una serie di iniziative previste dall'amministrazione comunale.

Sempre a Saltara, la scalinata principale, nella stessa giornata, verrà illuminata di rosso. Contemporaneamente, è stato concesso il patrocinio all'associazione culturale Liberamente per lo speciale "Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" - DONNA e/è FEMMINA - due spettacoli teatrali e una riflessione sulla violenza di genere, presso il teatro Comunale di Montemaggiore, previsti nelle giornate del 23 e 24 novembre. A ciò si aggiunge una collaborazione con l'Istituto comprensivo Leopardi, per l'iniziativa "Non è normale che sia Normale - Giornata contro la violenza sulle Donne 25 novembre 2024" promossa dall'ufficio scolastico provinciale, con la collaborazione dell'associazione Percorso Donna, che consisterà in un flash-mob, sulle note del testo "L'Essenziale" di Marco Mengoni.

L'evento si terrà, in parte, presso il piazzale Santa Lucia di Saltara e proseguirà poi presso la sala conferenza della Schnell di San Liberio, dove interverranno le operatrici del Percorso Donna.



