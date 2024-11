Arrestato l'ascolano ferito da un agente durante un inseguimento

La Questura di Ascoli ha arrestato l'uomo che ieri pomeriggio è rimasto da un colpo di pistola sparato da un agente di polizia durante un inseguimento.

La Procura gli contesta le ipotesi di reato di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo la prima ricostruzione, il poliziotto sarebbe scivolato durante l'inseguimento nella zona di Cartofaro, tra la Salaria e Appignano, facendo partire accidentalmente il colpo mentre impugnava l'arma di ordinanza. L'arma è stata sequestrata per consentire le indagini coordinate dalla magistratura.

Il ferito era stato trasportato all'ospedale "Mazzoni" di Ascoli, dove ha trascorso la notte sotto osservazione. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. La cattura del sospetto è stata resa possibile grazie all'impiego di un'unità cinofila della Guardia di Finanza.

Le forze dell'ordine erano probabilmente impegnate in un'operazione collegata ad un'attività di spaccio di droga, tipologia di reato per la quale il soggetto in questione ha diversi precedenti. Previsto a breve il procedimento di convalida dell'arresto davanti al giudice per le indagini preliminari di Ascoli Piceno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA