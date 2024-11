Allerta vento Marche, strada chiusa per caduta cavo corrente

Danni e disagi nella notte a causa del vento che ha soffiato forte nelle Marche, causando in particolare la caduta di alberi su strade e problemi a linee elettriche: i vigili del fuoco hanno effettuato nella notte 193 interventi principalmente per la rimozione di alberi caduti sulla sede stradale, rami pericolanti o appoggiati su linee aeree. A causa della caduta di un cavo di corrente sulla carreggiata, fa sapere l'Anas, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 78 "Picena" dal chilometro 8 al chilometro 9 in località Urbisaglia (Macerata).

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per gestire il traffico in sicurezza e consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Nella notte attività intensa dei vigili del fuoco su tutto il territorio regionale e in particolare in provincia di Ancona (67 interventi) e nel Maceratese (60); seguono per numero di chiamate e interventi le province di Pesaro Urbino (32), Ascoli Piceno (27) e Fermo (7).



