Sindaco di Fano eletto nel consiglio nazionale Anci

Il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, è stato eletto nel Consiglio nazionale dell'Anci, l'associazione nazionale dei comuni italiani.

Numerosa la partecipazione delle Marche in generale all'interno del Consiglio Anci, che conta anche il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, in qualità di presidente e il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, come vicepresidente vicario del neo eletto presidente Anci Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. È la prima volta che la regione marchigiana ottiene una rappresentanza così significativa all'interno dell'associazione.

"Un onore e una responsabilità - dichiara Serfilippi - questo incarico mi permetterà di rappresentare non solo la nostra città, ma anche i piccoli e medi comuni che costituiscono la spina dorsale del nostro Paese - afferma - Il lavoro in Anci ci dà la possibilità di affrontare sfide comuni, condividere soluzioni e fare squadra, mettendo al centro i bisogni dei cittadini - definendo l'associazione come - il luogo in cui i problemi reali delle nostre comunità, spesso al di là delle divisioni politiche, trovano voce e soluzioni concrete".



