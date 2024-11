Ricerca YouGov, 'ad Ancona 60% usa telefono alla guida'

"L'81% degli abitanti di Ancona e provincia dichiara di dover ripassare alcune regole stradali; il 60% usa il telefono alla guida, il 31% ha guidato dopo aver bevuto bevande alcoliche ed il 19% ha ammesso di aver guidato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Bene l'utilizzo della cintura: l'81% dichiara di indossarla sempre". Sono i risultati di un focus specifico su città e provincia in una ricerca condotta da YouGov per Locauto. Sono stati presentati al Teatro delle Muse durante una tappa del progetto "Locauto on tour", promosso da Locauto Group, azienda 100% italiana leader nel settore della mobilità con oltre 45 anni di esperienza nel noleggio di auto e veicoli commerciali, per sensibilizzare le comunità locali sulla sicurezza stradale e diffondere messaggi di educazione sulle buone norme da rispettare alla guida.

L'incontro, che ha ricevuto il Patrocinio del Comune e della Provincia di Ancona, era incentrato sulle possibili situazioni di emergenza che coinvolgono gli animali su strada. Sono intervenuti esperti e rappresentanti delle istituzioni locali che, attraverso un dibattito dedicato, hanno approfondito le norme previste dal Codice della Strada, grazie alla testimonianza di esperienze dirette vissute nell'ambito della propria attività lavorativa, raccontando i rischi legati a comportamenti scorretti alla guida.

Insieme a Giuliano Benaglio, chief marketing officer di Locauto Group, intervenuto per i saluti iniziali, hanno partecipato all'incontro Antonella Andreoli, assessora alle Politiche Educative, Affari Generali e Legali, Servizi e Informativi e Servizi Demografici, Pierfrancesco Gambelli, comandante della Polizia Provinciale, Gianluca Felicetti, presidente dell'Associazione Lav (Lega Anti Vivisezione), e Filippo Invernizzi, Responsabile Ufficio Cultura del Parco Regionale del Conero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA