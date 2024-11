"Moretti Comunicazione certificata per la parità di genere: è la prima agenzia delle Marche"; "attenta al benessere dei propri dipendenti, senza distinzione di genere". Lo fa sapere la Moretti Comunicazione, agenzia anconetana attiva da decenni nel campo della gestione di uffici stampa, pubbliche relazioni, editoria, marketing e pubblicità, che "è stata certificata per la parità tra uomini e donne al termine di un percorso intrapreso con Bureau Veritas, ente di certificazione attivo dal 1829 e con sedi in tutto il mondo".

"Si tratta - scrive Moretti Comunicazione - della prima realtà del settore che, nella nostra regione, ottiene questo riconoscimento. Una scelta che testimonia la volontà di migliorare sempre di più l'affiatamento all'interno del gruppo e di divulgare, attraverso l'esempio, la cultura del rispetto, dell'equità e dell'inclusione".

"Nella nostra agenzia - spiega Giorgio Moretti, il titolare - la presenza femminile è maggioritaria e per noi si è trattato di codificare comportamenti già presenti perché fondamentali per il tipo di lavoro che svolgiamo. L'ascolto, l'impegno e il rispetto tra colleghi sono aspetti che permettono quel confronto continuo necessario per soddisfare i nostri clienti".

"I membri dello staff della Moretti Comunicazione, nei mesi scorsi, supportati dai professionisti della Soluzioni Srl di Alessandro Nanni, hanno preso parte all'audit di Bureau Veritas e ottenuto la certificazione secondo la pratica UNI/PdR 125:2022. Fondata oltre 70 anni fa da Alceo Moretti, uno dei pionieri della comunicazione moderna, la Moretti Comunicazione si occupa con successo di comunicare l'attività di Istituzioni, associazioni, imprese e clienti privati, a livello locale e nazionale, su giornali, radio, televisioni e web. L'attività prevede anche pubbliche relazioni, grafica e pubblicità tradizionale".

"La certificazione - conclude Moretti - è un impegno per tutti. Sono convinto che la qualità del lavoro, la soddisfazione del cliente si riesca a raggiungere anche attraverso collaboratori professionali e ben motivati. Principi imprescindibili che ci hanno accompagnato da sempre e che, adesso, ci sono riconosciuti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA