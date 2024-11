Giovane in fuga ferito da uno colpo esploso da un agente

Un giovane ascolano, noto alle forze di polizia, in fuga da questa mattina per motivi ancora da chiarire, è stato ferito a una gamba da un colpo di pistola sparato da un agente della Questura di Ascoli Piceno. E' accaduto nel pomeriggio nelle campagne tra la statale Salaria e Appignano del Tronto.

In seguito l'uomo, a terra ferito, è stato trovato grazie all'intervento di unità cinofile della Guardia di Finanza e del Soccorso Alpino con l'ausilio di droni termografici. Nonostante la ferita, era riuscito a nascondersi in una zona impervia dove è stato individuato da un cane delle Fiamme Gialle e recuperato dal Soccorso Alpino che la posto su una barella, e lo ha affidato ai sanitari del 118, giunti sul posto così come i vigili del fuoco.

L'uomo, sempre cosciente, è stato poi medicato all'ospedale Mazzoni di Ascoli per una ferita non grave alla parte alta di una gamba. Poco distante da dove si trovava il giovane, è stata trovata un'auto danneggiata, probabilmente usata per la prima parte della fuga, conclusa a piedi nonostante la ferita.

L'arma dell'agente che ha sparato è sotto sequestro. Procura e Questura stanno ricostruendo i fatti e la dinamica del ferimento, per valutare eventuali responsabilità e la posizione del fuggitivo.



