Celebrata Virgo Fidelis a Macerata, Arma 'come cuore pulsante'

L'Arma dei Carabinieri è come il "cuore pulsante del corpo umano", è in "buon stato di salute" e di "sana e robusta costituzione", come dimostrano i suoi 210 anni di vita. "Come il cuore umano, l'Arma dei Carabinieri ha fatto proprie le caratteristiche della regolarità e della capillarità". Le parole del vescovo di Macerata, monsignore Nazzareno Marconi durante l'omelia della messa per la celebrazione stamattina nella Chiesa "San Giorgio" di Macerata della Virgo Fidelis, Celeste Patrona dell'Arma dei Carabinieri.

Presente per la celebrazione il comandante provinciale Carabinieri di Macerata, Colonnello Raffaele Ruocco. Hanno partecipato il Prefetto di Macerata Isabella Fusiello, la vice sindaca, Francesca D'Alessandro, il vice presidente della provincia Luca Buldorini, il presidente del Tribunale di Macerata, Paolo Vadalà, procuratore della Repubblica, Giovanni Narbone, il questore Gianpaolo Patruno.

Presenti il comandante Provinciale della Guardia di Finanza colonnello Ferdinando Mazzacuva, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Leonardo Rampino, il comandante della Polizia Locale Danilo Doria, la presidente del Comitato Regionale della Cri Rosaria Del Balzo Ruiti, il tenente di vascello Chiara Boncompagni comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche, il luogotenente Perrone Salvatore della 114/a Squadriglia Radar Remota dell'Aeronautica Militare di Potenza Picena in rappresentanza del Comandante capitano Luciano Speranza; il tenente Colonnello Simone Di Donato, comandante del Nipaaf del Gruppo Carabinieri Forestale di Macerata, il comandante del Reparto Carabinieri Parco Nazionale dei Monti Sibillini tenente colonnello Silvano Sampaolesi, il commissariato Alberto Luigi Valentini, comandante della Polizia Stradale, e molti comuni cittadini.

Alla cerimonia hanno anche partecipato una rappresentanza dei Carabinieri del Comando Provinciale di Macerata con i loro familiari e i soci dell'Associazione Nazionale Carabinieri e delle Associazioni d'Arma.



