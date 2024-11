Auto incastrata sotto un mezzo agricolo, 24enne ferito

Nella notte si è verificato un grave incidente stradale a Morrovalle (Macerata) in via Alighieri. Poco prima dell'una, un'auto si è scontrata violentemente con la parte posteriore di un mezzo agricolo dotato di un cassone per la raccolta di legumi: a bordo della vettura Fiat Uno, rimasta incastrata dopo l'impatto con l'altro mezzo, un 24enne che è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco, in collaborazione con il personale del 118, e poi affidato alle cure dei sanitari.

Il giovane, che riportato alcuni traumi, è stato trasportato in eliambulanza al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette ad Ancona per gli accertamenti e le cure del caso. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza gli automezzi coinvolti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi funzionali alla ricostruzione della dinamica dell'incidente.



