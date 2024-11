A Pesaro nasce 'il bosco di Olmo', 1.400 alberi piantumati

La città di Pesaro festeggia la giornata nazionale degli alberi con un nuovo polmone verde pronto a nascere sul colle Ardizio. Nasce oggi infatti "Il bosco di Olmo", da un'iniziativa dell'imprenditore edile Simone Tagliabracci, che ha messo a disposizione il suo terreno e donato 1.400 alberi alla città pesarese.

Nell'iniziativa sono stati coinvolti anche il comune di Pesaro, l'associazione Lupus in Fabula (che ha ideato il progetto), l'istituto agrario Cecchi di Pesaro che, con i ragazzi di 5/a, ha formato ed affiancato i più piccoli nella piantumazione, i bambini della scuola elementare Missionarie della Fanciullezza, protagonisti nella giornata assieme alla natura e la cascina TerrAmare, a cui spetterà il compito di prendersi cura degli alberi finché non saranno abbastanza stabili e forti da poter crescere con le loro radici.

"Il mio sogno è vedere tra qualche anno gli stessi bambini che oggi hanno piantato questi alberi ritornare qui a girare per il bosco, con la consapevolezza che quel patrimonio verde è opera loro" - racconta Tagliabracci.

"Un bellissimo dono alla città - dice l'assessora pesarese Mila Della Dora - investire sul verde vuol dire investire sul futuro del territorio e su quello dei nostri giovani".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA