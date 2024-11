Sindaco Ascoli Fioravanti nuovo presidente del Consiglio Anci

Il sindaco di Ascoli Piceno e presidente di Anci Marche, Marco Fioravanti, è stato eletto a Torino all'unanimità, presidente del Consiglio nazionale di Anci durante il Consiglio nazionale che ha scelto, sempre all'unanimità, come presidente nazionale Anci il primo cittadino di Napoli Gaetano Manfredi. Il neo presidente del Consiglio nazionale Anci, ha poi aperto i lavori nel pomeriggio.

Al secondo mandato da sindaco di Ascoli, Fioravanti, 41 anni, è entrato per la prima volta in Consiglio Comunale della città nel 2009, eletto nella lista del Popolo delle Libertà, a sostegno della candidatura a sindaco di Guido Castelli, attuale commissario alla ricostruzione sisma 2016. Nel successivo mandato (2014) è stato eletto nelle liste di Fratelli d'Italia, in cui era passato, e nominato presidente del Consiglio comunale di Ascoli Piceno. Nel 2106 ha assunto l'incarico di vice presidente regionale.

Tre anni dopo, nel 2019, Fioravanti è stato eletto sindaco di Ascoli, il più giovane della storia della città. Partito ampiamento favorito, ha vinto anche le recenti elezioni amministrative del capoluogo piceno con uno schiacciante 74% di preferenze ed è dunque al suo secondo mandato. Oltre alla ricostruzione post terremoto, la rigenerazione urbana è tra i principali obiettivi di Fioravanti che da sindaco ha avviato numerosi progetti di riqualificazione urbana, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e valorizzare il centro storico. In particolare quello della Sgl Carbon, un sito industriale all'interno della città, dove per altro lui stesso ha lavorato, prima di entrare in politica. Grande attenzione ad "Ascoli città a vocazione turistica", anche attraverso la mobilità sostenibile e la creazione di piste ciclabili, zone pedonali e infrastrutture per il trasporto pubblico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA