Silvetti, 'gli interessi territorio al di là dell'appartenenza'

Rappresentare gli interessi del territorio in una collaborazione che va al di là dell'appartenenza. E' la priorità che il sindaco di Ancona Daniele Silvetti, neo vice presidente vicario dell'Anci nazionale, si propone per il proprio mandato.

"Ringrazio il presidente Manfredi (eletto oggi a Torino come nuovo presidente Anci, ndr), - dice all'ANSA Silvetti -: la collaborazione all'insegna degli interessi comuni e dell'interesse del territorio, al di là dell'appartenenza, ha caratterizzato questa assemblea congressuale. Sono particolarmente onorato di poter rappresentare a livello nazionale gli interessi del territorio, dei grandi e dei piccoli comuni per i quali chiaramente porterò avanti le istanze ogni giorno". "Chiaramente - conclude - potendo dar lustro al Comune di Ancona e quindi assumo questo incarico con grande orgoglio e con grande determinazione".



Simone Pizzi, complimenti al neo vice presidente vicario Anci Silvetti

'Esprimo i miei più vivi complimenti e quelli del consiglio Comunale di Ancona al Sindaco Silvetti, nominato questa sera vice presidente vicario

dell'Anci, la più grande associazione democratica del nostro Paese'. Così il presidente del Consiglio comunale di Ancona Simone Pizzi.

'Questa nomina onora la Sua persona e il Comune di Ancona - prosegue - Tutto e dimostra il grande impegno di Anci marche sul

territorio. Silvetti contribuirà con la sua preparazione anche giuridica a portare in ogni sede istituzionale le istanze a favore delle autonomie locali'.

