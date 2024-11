Passaggi Festival, più fondi dal Comune per crescere ancora

Il Comune di Fano (Pesaro Urbino) ha incrementato i contributi per Passaggi Festival, rassegna di saggistica, per proiettarla sullo stesso piano di altri rinomati eventi italiani dedicati ai libri. L'amministrazione stanzierà in tre anni un totale di 20mila euro. Per l'edizione del 2025 saranno assegnati 10mila euro in più (aumento che rappresenta un incremento del 10% del contributo fino ad ora erogato).

Aumenteranno poi a 15mila nel 2026 fino ad arrivare a 20mila euro nel 2027.

"Riteniamo che Passaggi abbia ampi margini di crescita, per questo come amministrazione vogliamo investirci - dichiara l'assessore Alberto Santorelli che ha tra le sue deleghe anche Bilancio, Turismo, Attività economiche e produttive. i Grandi eventi e manifestazioni - si tratta di un evento che fa conoscere la città e la promuove in tutto il territorio nazionale in un settore che, seppur di nicchia, si sta allargando sempre più così come ci è testimoniato da una platea sempre maggiore di anno in anno, dimostrando quanto Passaggi sia coinvolgente".

L'assessore poi si sofferma sulla capacità del festival di "coniugare la lettura e la cultura del libro con la storia della nostra città, portando le presentazioni in luoghi meravigliosi di Fano" l'obiettivo quindi è quello di "investire in questa manifestazione affinché si possa arrivare ad un livello così alto da porre Passaggi sullo stesso piano dei più rinomati festival del libro italiani".

Il direttore di Passaggi Festival, Giovanni Belfiori, evidenzia come l'aumento del contributo "aiuterà il festival a far fronte all'aumento dei costi vivi che dal 2022 sono cresciuti sempre più".



