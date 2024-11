Morto Gianfranco Mariotti, padre del Rossini Opera Festival

È morto a 91 anni a Pesaro Gianfranco Mariotti, storico sovrintendente del Rossini Opera Festival e presidente onorario del Rof, figura preminente della cultura musicale nazionale e cittadino onorario di Pesaro.

Ad esprimere il cordoglio per la scomparsa l'amministrazione comunale pesarese per voce del sindaco Andrea Biancani e del vice e assessore alla Cultura Daniele Vimini: "Gianfranco Mariotti ci ha lasciato nella giornata di oggi. L'uomo che più di tutti ha segnato la cifra culturale della nostra città negli ultimi decenni e a cui tutta Italia e il mondo devono tantissimo per il miracolo di bellezza e rigore costruito attorno al Rossini Opera Festival".



