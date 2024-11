Incendio nel salone 'Lennon' di Grottazzolina, danni importanti

Questa mattina, intorno alle ore 9, i vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio divampato nel salone comunale "John Lennon" in strada Fonte Rotta, a Grottazzolina (Fermo). A lanciare l'allarme è stato un dipendente comunale che ha visto del fumo nero fuoriuscire dai locali.

La squadra di Fermo, con due autobotti e un'autoscala, ha spento le fiamme e successivamente ha provveduto a mettere in sicurezza l'intera area. Sul posto si è recato anche il sindaco di Grottazzolina, Alberto Antognozzi che ha parlato di "danni importanti". Ancora presto per individuare le cause del rogo. Al momento non si può escludere alcuna ipotesi, nemmeno quella del dolo. "Proveremo a capire come sia potuto accadere" ha aggiunto il primo cittadino. L'incendio nella sala Lennon arriva a distanza di circa 48 ore da quella che ha divorato la discoteca Gilda a Porto Sant'Elpidio (Fermo) dove prende sempre più piede la pista del dolo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA