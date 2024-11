Fuga spericolata su auto rubata a Senigallia, arrestato 20enne

Un 20enne è stato arrestato dai carabinieri dopo un lungo inseguimento a folle velocità per le vie del centro abitato a Senigallia (Ancona). Il fatto è avvenuto ieri sera, 19 novembre, quando al giovane è stato intimato l'alt dei miliari nell'ambito di un normale controllo stradale. Anziché fermarsi l'automobilista si è dato a una fuga spericolata per le strade del centro senigalliese, inseguito da alcune pattuglie che la centrale operativa ha inviato in supporto degli operatori.

L'inseguimento è andato avanti per diversi chilometri, con seri rischi per l'incolumità di altri automobilisti. Vedendosi alle strette, il 20enne di origine polacca, da anni residente nel territorio di Senigallia, ha abbandonato l'auto per tentare di scappare a piedi ma è stato bloccato e ammanettato. Durante gli accertamenti è emerso che l'auto che stava guidando era stata rubata alcuni giorni prima, che non aveva la patente e che gli era stato notificato il foglio di via obbligatorio dal Comune di Senigallia.

Oltre all'arresto per resistenza a pubblico ufficiale, il 20enne è stato quindi denunciato per ricettazione, guida senza patente e per violazione del provvedimento del questore di Ancona. Convalidato l'arresto questa mattina, il giudice del tribunale dorico ha disposto l'obbligo di dimora.



