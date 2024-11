Contro la violenza sulle donne, iniziative Questura di Ancona

In vista della prossima Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che si celebrerà il prossimo lunedì 25 novembre, la Polizia di Stato rinnova il proprio impegno attraverso la campagna permanente contro la violenza di genere intitolata "Questo non è amore". Per l'occasione anche la Questura di Ancona, guidata da Cesare Capocasa, aderisce a tante iniziative.

La campagna è volta a promuovere la cultura del rispetto e della consapevolezza, con l'obiettivo di prevenire e contrastare ogni forma di maltrattamento, abuso o femminicidio. In occasione dell'importante Giornata la Polizia di Stato partecipa ed organizza numerose attività in città e nella provincia con la partecipazione dei poliziotti e delle poliziotte della Questura e dei Commissariati di Polizia impegnati in prima linea ogni giorno a contrastare, con attività preventive e repressive, episodi di maltrattamenti, stalking, revenge porn, lesioni, minacce e gli innumerevoli altri "reati spia" che possono infiammare il ciclo della violenza". "La prevenzione, sottolinea la Polizia, "diventa fondamentale per accrescere la conoscenza e la consapevolezza che "questo non è amore", che questi comportamenti sono penalmente perseguibili ed è fondamentale ricordare, anche in occasione di questa Giornata, che ogni vittima può sempre rivolgersi alla Polizia e che parlarne è il primo passo per interrompere quella catena di eventi che spesso portano a conseguenze peggiori, come spesso riportano le cronache quotidiane".

La Questura di Ancona aderisce a varie iniziative: nel pomeriggio di oggi, 20 novembre, presso l'Università di economia G. Fuà la commissario capo dottoressa Iscaro Daniela ed la sostituto commissario Elisa Gentili parleranno della misura di prevenzione dell'ammonimento del Questore e del cosiddetto "Codice Rosso" nell'ambito dell'incontro "I segnali della violenza in ambito privato come riconoscerli ed affrontarli nella prospettiva della vittima e del soggetto maltrattante".

Dal pomeriggio di domani una facciata della Questura di via Gervasoni sarà illuminata di arancione, per aderire alla campagna internazionale "Orange is the world" promossa dall'Associazione Soroptimist International Italia ed UN Women.

Per la giornata del 25 novembre il questore Capocasa ha promosso l'organizzazione di diverse iniziative che avranno luogo dalla mattina di lunedì per protrarsi anche durante il pomeriggio. La location scelta per le iniziative è il quartiere Piano dove, al mattino e fino al primo pomeriggio saranno presenti camper divulgativi della Polizia di Stato e dell'Azienda sanitaria territoriale (Ast) per parlare di prevenzione per diversi tumori che colpiscono in particolare le donne e divulgare brochure informative in tema di violenza di genere, con numeri utili e consigli pratici. Nel pomeriggio invece, grazie alla preziosa collaborazione dei Salesiani di Ancona, si svolgerà presso una sala dell'oratorio, un evento dal titolo "Abbattiamo insieme il muro della violenza" con la partecipazione di un funzionario della Questura (i dettagli ed il programma dell'evento saranno comunicati nei prossimi giorni)".

La Questura, nella stessa giornata del 25 novembre, parteciperà alla seduta aperta del Consiglio regionale organizzata dal presidente del Consiglio Regionale delle Marche, Dino Latini, ed una rappresentanza sarà presente anche all' altro evento in programma nella mattinata dal titolo "Apartheid di genere, crimine contro l'umanità" promossa dall'Anpi.

Altre iniziative si terranno in provincia di Ancona: a Senigallia il Commissariato P.S. ha organizzato il posizionamento di un gazebo informativo presso il Centro Commerciale il Molino nella mattinata di venerdì 22 novembre, al quale saranno presente poliziotti del Commissariato che si occuperanno di divulgare brochure della campagna "Questo non è amore".

A Jesi i poliziotti del Commissariato svolgeranno servizi in divisa presso i centri commerciali per incontrare la cittadinanza e far loro comprendere quali sono i comportamenti che costituiscono un segnale di allarme.

A Fabriano durante la cerimonia di commemorazione delle vittime di violenza di genere presso la panchina rossa dei giardini pubblici "Regina Margherita" sarà presente una volante della Polizia di Stato e gli operatori distribuiranno le brochure informative. Alle ore 17 del 25 novembre, al Centro di Aggregazione Giovanile, su iniziativa del consiglio Comunale Junior si svolgerà un incontro al quale parteciperanno i poliziotti per sensibilizzare i partecipanti sul tema.

Ad Osimo infine i poliziotti saranno presenti nelle vie e nelle piazze del centro cittadino e nei centri commerciali di via Fornace e di via Montefanese. Inoltre un funzionario parteciperà all'incontro formativo presso l'IIS Corridoni Campana organizzato dal Presidente del Consiglio Regionale.





Due uomini con coltello nel parco, intervento polizia ad Ancona

Intervento delle Volanti, ieri mattina, presso il parco pubblico "Villa Beer" ad Ancona di seguito alla segnalazione alla sala operativa della Questura, da un dipendente comunale incaricato della manutenzione che aveva notato due soggetti vestiti di nero che avevano tra le mani un coltello e che si erano celermente allontanati dopo aver compreso di essere stati visti.

Il dipendente comunale ha accompagnato gli Agenti intervenuti, nel luogo dove aveva notato i due individui, in uno stabile, risultato inagibile, all'interno del parco. I poliziotti hanno constatato che una porta d'ingresso della struttura, chiusa con l'ausilio di assi di legno, era stata danneggiata per consentirne l'accesso. La pattuglia è entrata nell'immobile: all'interno di una delle stanze, è stato trovato un cittadino egiziano di 20 anni che dormiva su un divano circondato da suoi effetti personali. Il giovane è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura di Ancona per l'identificazione e poi deferito all'Autorità giudiziaria per invasione di edifici. Richiesto infine l'intervento del responsabile dell'ufficio manutenzione del Comune di Ancona: la porta è stata nuovamente chiusa e lo stabile messo in sicurezza.

