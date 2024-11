Bassa spesa sociale e tasso natalità Marche inferiore alla media

Nel 2023, il tasso di natalità nelle Marche è stato di 5,9 nascite per mille abitanti a fronte di una media nazionale di 6,4. L'età media della popolazione marchigiana è aumentata a 47,7 anni nel 2023 (media nazionale è 46,6 anni). Sono i principali dati demografici (fonte Anziani.stat) diffusi dalla Cisl Marche che danno conto anche di over 65 che rappresentano il 25,9% della popolazione regionale, contro il 24% della media italiana. Nel 2021, le Marche hanno destinato 54 euro pro capite agli anziani, rispetto ai 90 euro della media nazionale. Il numero di utenti dei servizi domiciliari è diminuito del 14% tra il 2011 e il 2021, spesa complessiva scesa di quasi il 10%.

"La Regione Marche è chiamata a una doppia sfida: - sottolinea Marco Ferracuti, Segretario generale della Cisl Marche - promuovere la natalità attraverso incentivi alle famiglie e migliorare la qualità della vita degli anziani potenziando la spesa sociale e i servizi domiciliari e, quindi, assicurare un futuro solido per il territorio".

Per il Segretario generale della Fnp-Cisl Marche, Silvano Giangiacomi, "nonostante l'incremento della popolazione over 65, tra il 2019 e il 2024, di 10.500 unità, assistiamo ad una riduzione dei servizi domiciliari, che passa da 2.480 utenti nel 2011 ai 2.199 nel 2021. Questo dimostra quanto sia urgente ripensare le politiche di assistenza agli anziani, garantendo equità e continuità nelle cure. Se non agiamo ora, rischiamo di trovarci di fronte a un'emergenza sociale irreversibile".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA