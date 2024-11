Allerta vento nelle Marche, chiuso tratto Statale 76 a Mergo

Disagi diffusi e decine di interventi dei vigili del fuoco nelle Marche per l'allerta meteo arancione per vento forte che sta interessando il territorio regionale con problemi soprattutto causati da alberi caduti in strada, appoggiati su case, su linee elettriche, o pericolanti.

Sul territorio regionale è in corso un avviso di allerta meteo arancione per vento fino a tempesta violenta, e gialla per mareggiate. Nell'Anconetano sono una ventina gli interventi in coda da parte dei vigili del fuoco in particolare intorno a Fabriano, Jesi, Rosora e Mergo. Proprio per la presenza di alberi pericolanti, è stata temporaneamente chiuso un tratto di Strada statale 76 Val d'Esino tra Apiro Mergo e Serra San Quirico.

Nel Maceratese sono circa 60 gli interventi che i vigili del fuoco dovranno eseguire a breve sempre per alberi caduti in strada o piante finite su case: interventi in varie zone tra cui quelle di San Severino Marche, Sarnano, Tolentino, Macerata e Camerino. Una ventina le chiamate in coda nell'Ascolano mentre nel Fermano ci sono otto squadre al lavoro per far fronte a una decina di richieste di intervento sparse in tutta la provincia e in particolare nell'hinterland.

Anche in provincia di Pesaro Urbino, in particolare nelle zone interne, sono in corso numerosi interventi dei vigili del fuoco: una quarantina le chiamate in coda per alberi caduti in strada o su capanni. A Cagli e Mombaroccio sono segnalate anche alcune strade temporaneamente chiuse per alberi pericolanti.

Nonostante l'alto numero di chiamate e richieste d'intervento, non si registrano al momento particolari danni ad abitazioni o mezzi né persone ferite.



