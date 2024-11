Allerta vento nelle Marche, 112 interventi dei vigili del fuoco

Sono oltre cento, nel dettaglio 112, gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco nelle Marche per rimuovere alberi caduti sulla sede stradale, rami pericolanti o appoggiati su linee aeree. Nella regione è stata diramata da ieri sera un'allerta meteo arancione per vento che potrà raggiungere nel settore montano e collinare il grado di" tempesta violenta" e sulla costa di "burrasca forte" o tempesta"; inoltre vi è una criticità gialla per mareggiate su tutta la fascia costiera.

I vigili del fuoco sono al lavoro sin dalla notte scorsa per far fronte alle numerose richieste legate a problemi causati dal forte vento che sta interessando l'intera regione. Nonostante i tanti interventi, però, al momento, non si starebbero registrano situazioni di particolare criticità.

A livello provinciale i pompieri sono entrati in azione per questa allerta vento 32 volte nel Maceratese, 31 nella zona di Pesaro Urbino, 25 in provincia di Ancona, 19 nell'Ascolano e cinque nell'area di Fermo.



