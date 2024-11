Allerta vento, a Macerata chiusi cimitero e parchi anche domani

In seguito all'allerta meteo di grado arancione" diramata dalla Protezione civile della Regione per raffiche di vento, valida per tutta la giornata di domani, a Macerata il Comune ha disposto la chiusura, nelle giornate del 20 e 21 novembre, dei parchi pubblici, degli impianti pubblici sportivi all'aperto e del civico cimitero. La chiusura del civico cimitero comporta la sospensione delle operazioni cimiteriali e l'impossibilità di ingresso a qualunque titolo da parte dell'utenza esterna, fatta salva la possibilità, in caso di necessità, di trasportare feretri e/o urne cinerarie per il deposito. L'ordinanza è stata firmata dalla vice sindaca Francesca D'Alessandro.

"La situazione richiede estrema prudenza - osserva il Comune - soprattutto a tutela dell'incolumità della popolazione e, sentita la Prefettura di Macerata, si è intervenuti con l'ordinanza sindacale per la salvaguardia della sicurezza e della pubblica incolumità". Il Comune "raccomanda alle imprese edili con cantieri allestiti con impalcature, di adottare, per le giornate del 20 e 21 novembre, tutte le adeguate misure di sicurezza e vigilanza volte a scongiurare pericoli eventualmente generati dalle stesse".

Alla popolazione, il Comune raccomanda, "di evitare di transitare e sostare nelle aree prossime alle alberature nell'arco temporale dell'evento atmosferico forte e di quello successivo per evitare il pericolo di caduta tardiva di rami già distaccati ed è consigliabile mettere in sicurezza le aree esterne di propria competenza per evitare che oggetti come gazebi, vasi e altre suppellettili possano creare situazioni di pericolo".

L'indicazione per i gestori privati di impianti sportivi all'aperto è "di adottare, per le giornate del 20 e 21 novembre, tutte le adeguate misure di sicurezza e vigilanza volte a tutelare l'incolumità degli utilizzatori, inclusa l'eventuale chiusura dell'impianto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA