A Pesaro nozze anche a Villa Molaroni e Conventino Monteciccardo

Il Comune di Pesaro amplia l'offerta dei luoghi dove celebrare matrimoni e unioni civili. A partire dal primo gennaio 2025 ci si potrà sposare infatti a villa Molaroni col suo storico parco giardino, oltre che nel Conventino di Monteciccardo, suggestivo complesso monastico di Santa Maria delle Grazie.

Si arricchisce così la platea dei luoghi e dei palazzi residenziali storici, quali siti storico-artistici identitari del territorio, accessibili per lo scambio delle promesse nuziali grazie alle convenzioni per la valorizzazione di testimonianze storiche e preziosità paesaggistiche e ambientali, stipulate dal 2022 ad oggi. Le due nuove località si aggiungono infatti al lungo elenco che conta già villa Imperiale, villa Cattani Stuart, villa Miralfiore e villa Caprile. Viene inoltre confermata per tutto l'anno l'apertura delle sale storiche dei borghi di Candelara e di Fiorenzuola di Focara per la celebrazione del rito civile, così come rimarrà sempre accessibile la "sala degli stucchi" di palazzo Gradari in via Rossini.

Il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, e l'assessora Mila Della Dora, ricordano inoltre anche la scelta fatta qualche mese fa di "inserire la sala del Consiglio comunale nel circuito delle sedi dove celebrare matrimoni".



