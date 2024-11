A Fermo proclamati 37 nuovi laureati in Infermieristica

Al teatro dell'Aquila di Fermo oggi pomeriggio le lauree di 37 dottoresse e dottori in Infermieristica. Alle 17 si è aperta la cerimonia di proclamazione delle laureate e dei laureati in Infermieristica del polo didattico di Fermo dell'Università politecnica delle Marche, alla presenza del rettore Gian Luca Gregori "Un'occasione per condividere, insieme a 37 dottoresse e dottori, e alle loro famiglie - il punto della Politecnica - un traguardo importante, nel cuore della città che ne ha accompagnato la formazione per tre anni".

Molti i temi trattati, per le loro tesi, dai neo laureati e neo laureate, come ad esempio il ruolo dell'infermiere di famiglia e comunità, le aggressioni agli infermieri e alle infermiere nell'ambito ospedaliero, il percorso del paziente con ictus ischemico dal pronto soccorso alla stroke unit, differenze di approccio per le maxi-emergenze tra Italia e paesi anglosassoni, l'intelligenza artificiale nella pratica clinica e la promozione della salute con i social media.

Tre i corsi di laurea dell'area di medicina nella città: i corsi di laurea triennali in infermieristica (dall'anno scolastico 2007/2008) e logopedia (dall'anno scolastico 2021/2022) e il corso di laurea magistrale in scienze infermieristiche ed ostetriche (dall'anno scolastico 2023/2024).





