Un arresto per droga e nuovo rimpatrio di un irregolare

Un arresto per droga e il rimpatrio di un immigrato irregolare hanno impegnato ieri squadra mobile e poliziotti della questura dorica. L'arrestato è un 45enne anconetano, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per reati in materia di stupefacenti. L'uomo, il 29 novembre 2018 era stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina e hashish dai poliziotti dorici. Nel suo appartamento era no state trovate circa 15,79 grammi di cocaina e 1,31 grammi di hashish, un bilancino di precisione utilizzato per la pesatura dello stupefacente e un frullatore con tracce di sostanza stupefacente usato certamente per tagliare la droga.

L'uomo era stato condannato dal gip presso il Tribunale di Ancona a 6 mesi di reclusione e 800 euro di multa. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona ha disposto nei suoi confronti l'espiazione della pena di 4 sentenze in un istituto di custodia. E ieri i poliziotti della squadra Mobile lo hanno rintracciato nella la propria abitazione e condotto presso il carcere di Montacuto.

Sempre ieri i poliziotti della Questura dorica hanno effettuato un altro rimpatrio: si tratta questa volta di un 32enne di origine argentina irregolare sul territorio nazionale.

L'uomo, irregolare sul territorio conduceva una vita al margine della società, vivendo come senza tetto nella città dorica.

Rintracciato dai poliziotti del posto di Polizia di Torrette, è stato prima condotto presso gli Uffici della Questura e dopo la convalida del provvedimento di rimpatrio, accompagnato all'eroporto di Roma Fiumicino. Imbarcato sul volo di rientro, l'uomo è giunto a Buenos Aires stamani. Il Questore Cesare Capocasa ribadisce che "è costante e quotidiano l'impegno degli uomini e delle donne della Polizia di Stato per contrastare la clandestinità e l'irregolarità nel nostro territorio. La lotta all'immigrazione clandestina è altresì fondamentale per aumentare il senso di sicurezza percepita e per favorire l'integrazione positiva dei cittadini".



