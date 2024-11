Tre casi di scabbia tra anziani casa di riposo Ircer a Recanati

Tre infezioni da scabbia tra gli anziani ospiti dalla casa di riposo Ircer a Recanati (Macerata).

Lo fa sapere la Fondazione Ircer di Recanati che ha riunito ieri sera il Consiglio d'amministrazione. Tra i temi toccati quello delle tre infezioni. "Dopo aver subito attivato il personale sanitario e aver fornito a tutti gli operatori la permetrina per arginare il contagio, - osserva la Fondazione - possiamo affermare a distanza di tre settimane che il contagio è stato limitato a quei tre anziani, segno che la profilassi e le misure cautelative hanno avuto il loro effetto".

"Inoltre è stato deciso ieri sera e votato all'unanimità dei Consiglieri di dare un ulteriore segnale di attenzione alla pulizia e all'igiene personale, - prosegue la nota di Ircer - riportando internamente il servizio di lavanderia per la biancheria personale e intervenendo anche sull'ammodernamento dei materassi".

"Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni su dei disguidi nel servizio e i contagi da scabbia ci hanno ulteriormente convinto che non si potesse più aspettare nel dare un servizio fondamentale per gli anziani e le famiglie" commenta il presidente Ficara Pigini. "Ringrazio tutti i consiglieri per aver dato, ognuno secondo la sua esperienza, - conclude il presidente - un parere volto al miglioramento di questa funzione essenziale. Nelle prossime settimane provvederemo a pianificare nei dettagli le modalità e procederemo alla valutazione dei profili. Il Cda vuole garantire il miglior servizio possibile e, seppur ci sia tanto da fare, piccoli ma decisivi passi come questo sono essenziali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA