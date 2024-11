FiberCop: lavori avviati in 62 Comuni delle Marche

Progettare e realizzare reti ultraveloci per sostenere lo sviluppo economico e la trasformazione digitale dei territori. Con questo obiettivo FiberCop, la società che gestisce l'infrastruttura di rete più avanzata ed estesa del Paese a disposizione degli operatori, accelera sulla fibra ottica nelle Marche e intensifica gli interventi di cablaggio previsti dal 'Piano Italia 1 Giga' nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Ad oggi i lavori sono stati avviati in 62 comuni marchigiani: 19 Ancona, 7 Ascoli Piceno, 13 Fermo, 12 Macerata e 11 Pesaro Urbino. Sono stati già collegati oltre 32.800 civici sui 67.770 previsti entro giugno 2026. L'obiettivo del Piano è portare collegamenti ultraveloci in 213 comuni della regione.

L'investimento nelle Marche rientra nel più vasto programma di interventi previsti dal Lotto 3 del bando che comprende anche Molise, Abruzzo ed Umbria, dal valore complessivo di oltre 500 milioni di euro considerando il contributo pubblico attraverso i fondi del Pnrr e la quota di investimento diretto da parte di FiberCop. "La nuova infrastruttura consentirà di navigare alla velocità di 1 Gigabit al secondo - ha dichiarato Gianni Crocetti, Responsabile Operations Area Nord Est di FiberCop - che vuol dire abilitare un'ampia gamma di servizi digitali tra questi lo smart working, streaming in HD, telemedicina, gestione dei flussi di traffico, illuminazione pubblica e monitoraggio ambientale". FiberCop nelle Marche è presente con oltre 450 dipendenti e 20 tra uffici e sedi operative. I cantieri avviati, inoltre, coinvolgono circa 150 lavoratori delle imprese di rete che operano sul territorio.



