Corto Dorico, ad Ancona 70 eventi dedicati al documentario

Il festival-concorso del documentario Corto Dorico festeggia ad Ancona, dal 30 novembre all'8 dicembre prossimo, la sua 21/a edizione con un calendario di oltre 70 eventi dedicati al tema della fanciullezza che coinvolge una settantina di partner tra istituzioni, associazioni e sponsor. Tra questi, la Regione Marche, il Comune di Ancona e l'Assemblea Legislativa che oggi, con i rispettivi esponenti, l'hanno presentata in un incontro stampa in Regione.

Presenti, tra gli altri, il presidente del Consiglio regionale Dino Latini, l'assessora regionale alla Cultura Chiara Biondi, il sindaco di Ancona Daniele Silvetti, l'assessora comunale alla Cultura Anna Maria Bertini.

Una rassegna particolarmente ricca organizzata dall'Associazione Nie Wiem, presieduta da Valerio Cuccaroni, che sotto la direzione del regista Daniele Ciprì e dello sceneggiatore Gianluca Caprara, porta ad Ancona tra gli altri Stefania Sandrelli, Nanni Moretti, l'attrice Isabella Ragonese, la giornalista Daria Bignardi e i registi Edoardo De Angelis e Ciro D'Emilio. In scaletta proiezioni, concorsi, masterclass, presentazioni di libri, laboratori e premi che coinvolgono il territorio, comprese le carceri e le scuole.

Una grande festa del cinema, concentrata soprattutto negli spazi della Mole Vanvitelliana, che ha il suo fulcro storico nel concorso nazionale dedicato ai corti italiani Corto Dorico e a quelli internazionali Short on rights (a corto di diritti) sui diritti umani, promosso insieme ad Amnesty International. Hanno fatto domanda di ammissione circa 750 opere in totale, tra le quali ne sono state selezionate 27 che, dopo vari passaggi, accederanno alle finali e alle premiazioni decise a seconda della categoria da due diverse giurie di esperti composte da noti personaggi del mondo dello spettacolo. A questi due concorsi si aggiunge quello dei lungometraggi "Salto in lungo" con cinque film scelti tra circa 60 opere prime di giovani autori. I lunghi selezionati verranno proiettati nei cinema di Pesaro, Fano, Montegiorgio, Porto Potenza Picena, Senigallia e all'Auditorium della Mole, ma in linea con il tema di quest'anno coinvolgeranno di mattina anche ragazzi di alcune scuole di Ancona.

Inaugura la kermesse il 30 novembre (Mole-ore 19) la presentazione del volume "Isabella Ragonese. Tutta la vita dentro", alla presenza dell'attrice, seguita dallo spettacolo con Stefania Sandrelli "Le relazioni pericolose". Il giorno dopo arriverà Nanni Moretti che riceverà il premio dedicato al critico letterario e saggista Angelo Guglielmi, morto nel 2022, cui seguirà la proiezione del film di Moretti "Ecce Bombo".

Daria Bignardi interverrà invece l'8 dicembre per presentare il suo libro "Ogni prigione è un'isola". L'iniziativa s'inserisce nel progetto "Oltre le mura" dedicato al cinema nelle carceri, in collaborazione con il Garante per i detenuti della Regione Marche Giancarlo Giulianelli, che ha coinvolto sei istituti penitenziari della regione nella proiezione dei corti italiani cui i detenuti assegneranno anche il premio Ristretti oltre le mura.

Tra le novità all'interno della sezione Cinemaèreale la proiezione del documentario "From ground zero", promosso dal regista palestinese Rashid Masharawi che raccoglie 22 corti di registi di Gaza sull'attuale situazione del paese (1 dicembre), e due nuovi concorsi: Schorteen, con corti dedicati o realizzati dai ragazzi e Dorico Virtuale con prodotti di realtà virtuale.

In programma anche il film di Margherita Ferri "Il ragazzo coi pantaloni rosa", presente la regista, e ancora il Pitching, momento d'incontro tra produttori cinematografici e autori per nuovi progetti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA