Bcc Filottrano crescono utile, soci, impieghi per territorio

Numeri positivi nel bilancio di coerenza per la Bcc di Filottrano (Ancona), istituto che conta 19 sportelli tra le province di Ancona e Macerata, presentato al teatro la Nuova Fenice di Osimo. Nel 2023 cresce l'utile netto, pari a 10,56 milioni di euro, il totale degli impieghi 612,8 milioni di euro. Oltre 29,5 milioni di euro, pari al 31,76% del totale dei mutui erogati, sono serviti a finanziare l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Il 70,5 % del risparmio raccolto è diventato credito per l'economia reale.

È stato creato un valore aggiunto che si attesta su quasi 35 milioni di euro. La banca ha sostenuto le principali attività sportive, culturali, assistenziali, ricreative e didattiche del territorio con oltre 345 interventi per un investimento complessivo di 305mila euro. Tanto attivismo ha portato anche a un incremento dei soci arrivati a 5.147 soci (al 31.12.2023), di cui 194 nuovi soci sotto i 36 anni entrati nel corso del 2023.

La presentazione del bilancio di coerenza è stata anche l'occasione per assegnare le borse di studio ai soci e figli di soci che si sono distinti nel loro percorso formativo, 112 complessive per un impegno economico di 34 mila euro.

Dal punto di vista sociale, la BCC di Filottrano ha sostenuto, tra le altre, la Caritas diocesana di Ancona-Osimo con la convenzione, dal 2008, di microcredito per erogare piccoli prestiti ai soggetti segnalati dall'associazione, e l'Ail, l'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma per l'acquisto di un appartamento in cui ospitare i pazienti o i loro caregivers durante il periodo di degenza agli Ospedali Riuniti di Ancona. "Tra i tanti progetti portati avanti c'è anche la donazione di 6 defibrillatori alla città di Filottrano per renderla cardio-protetta, un intervento economicamente importante ma prezioso, che verrà inaugurato a inizio 2025", il commento del presidente Paolo Santoni ". I dati economici sono più che positivi e la fiducia ricevuta dai nostri soci e clienti ci spingono a rendere ancora più forte il nostro sostegno al territorio, come dimostrato in questa occasione con la consegna delle borse di studio a tanti giovani", ha concluso il direttore Samuele Ubertini.



