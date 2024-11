Vittime strada, la polizia stradale promuove cultura sicurezza

In occasione della ricorrenza del 19 novembre, quando ricorre la "Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada", la Polizia Stradale impegnata in prima linea nella sensibilizzazione delle giovani generazioni, ha organizzato, con il Compartimento Polizia Stradale Marche e la Sezione Polizia Stradale di Ancona, nel centro di Ancona, uno stand divulgativo finalizzato alla promozione di una cultura della sicurezza stradale, fondata sul valore della vita e sul rispetto della persona. L'obiettivo è quello di insegnare a tutti, ed in particolare ai giovani, a riconoscere i comportamenti rischiosi che possono portare a conseguenze devastanti. Gli agenti hanno affrontato i delicati temi dedicati alla sicurezza stradale, fornendo indicazioni su una guida corretta e sicura ed illustrando le principali cause di incidentalità stradale. A tutti i curiosi intervenuti hanno poi dimostrato l'impiego delle strumentazioni in dotazione alla Polizia Stradale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA