Violenza di genere, esperto Scientifica dona tesi a Questore

Una copia della tesi del dottorato di ricerca da parte del Sovrintendente della Polizia di Stato Paolo Contardo, in servizio alla Scientifica del Commissariato di Fabriano è stata donata al Questore di Ancona, Cesare Capocasa.

Contardo, nell'ambito di un protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l'Università Politecnica delle Marche, ha svolto un dottorato di ricerca su alcuni temi di Polizia Scientifica con applicazioni in ambito forense, in particolare sulla dattiloscopia e sui rilevi segnaletici delle persone. Inoltre ha approfondito un campo di ricerca veramente innovativo, destinato al riconoscimento dei segni premonitori della violenza di genere.

L'ambizione è quella di realizzare sistemi automatici di rilevamento della violenza da videoriprese e da file audio attraverso l'utilizzo dei comuni smartphone, che possono sviluppare software di difesa personale a disposizione delle vittime di violenza, agendo sulla prevenzione in real time prima che si compia l'atto violento in sé, attivando all'occorrenza anche le Forze di Polizia. Non a caso la tesi è dedicata "… a tutte le vittime di violenza".

Il Questore si è congratulato con l'autore, poliziotto esemplare che ha condotto il dottorato di ricerca senza sottrarre alcun giorno al suo ordinario servizio ma dedicando il tempo privato al lavoro di laboratorio, analisi e redazione della tesi. L'impegno e la dedizione testimoniano l'interesse dell'intera Polizia di Stato a combattere il fenomeno della violenza di genere offrendo una risposta anche in termini di prevenzione e non soltanto repressiva quando ormai l'evento drammatico si è verificato.



