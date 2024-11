Vino: Imt, 2,3 milioni per promozione sul mercato italiano e Ue

Ammontano a quasi 2,3 milioni di euro gli investimenti in promozione per il biennio 2025-2026 previsti dal progetto targato Istituto marchigiano di tutela vini (Imt) rivolto al mercato dell'Unione europea. Un piano di rilancio basato sulla dotazione dei fondi Csr 2023-2027 - "Promozione dei prodotti di qualità" della Regione Marche per puntare, oltre alla domanda interna, sui Paesi obiettivo del mercato comunitario.

Attenzione particolare è prevista nella promozione in favore delle piazze di sbocco delle Dop marchigiane, con Germania, Belgio, Paesi Bassi, Svezia in prima fila ma anche con diverse aree considerate emergenti, come Francia, Polonia, Estonia, Lituania, Lettonia, Austria, Danimarca e Repubblica Ceca.

Tra le attività previste nel piano che coinvolge le 16 Dop tutelate da Imt, l'informazione e la promozione pubblicitaria con una forte impronta digital-social, oltre a quelle sui canali più tradizionali. Ampio spazio anche alle azioni di business diretto, con la partecipazione a fiere di settore, incontri b2b e b2c, degustazioni, workshop, eventi dedicati a buyer ed esperti di settore nazionali e europei, il rafforzamento dell'incoming dai Paesi Ue.

"Stiamo per chiudere un'annata complicata per il commercio mondiale di vino - ha dichiarato il presidente di Imt, Michele Bernetti - a cui si sono aggiunte le note e preoccupanti vicende che hanno coinvolto una delle principali realtà delle Marche. Le denominazioni marchigiane sono ora attese a una reazione sui mercati in linea con la qualità media delle proprie produzioni e nella consapevolezza di dover rispondere a una domanda oggi sempre più orientata verso un decremento dei consumi e a una contestuale maggiore attenzione alla qualità e identità dei vini. In questo contesto, i nuovi fondi per la promozione assumono una ancor maggior rilevanza".



