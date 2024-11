Topo d'appartamento fugge in bus ma la polizia lo rintraccia

Fugge in autobus dopo aver saccheggiato un appartamento i poliziotti intercettano il mezzo lungo il tragitto, recuperano la refurtiva e lo arrestano. E' successo ieri pomeriggio in Frazione Passo Varano di Ancona. Le manette sono scattate per un uomo, 45 anni, scoperto mentre frugava all'interno di un appartamento dal proprietario è fuggito, riuscendo a rubare un paio di orecchini, salendo sul primo bus di liena che passava. Ai poliziotti il proprietario dell'appartamento ha fornito una descrizione dell'uomo così una volta intercettata la corsa dell'autobus lungo il tragitto, nei pressi di Tavernelle, i poliziotti lo hanno riconosciuto e fatto scendere. Una volta controllato gli hanno trovato addosso sia la refurtiva che alcuni arnesi atti allo scasso.

Portato in Questura e dopo gli accertamenti è stato arrestato e deferito in stato di libertà e trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, come da disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.

All'esito dell'udienza l'arresto è statao convalidato e disposta la misura cautelare del divieto di dimora dalla provincia di Ancona.



