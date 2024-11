StartAn, dai Notai le regole per avviare una startup

Un workshop tra esponenti del mondo delle imprese, giornalisti, docenti e studenti universitari, nel corso del quale i Notai Barbara Federici e Giuseppe Comparone, Consiglieri del Consiglio Notarile di Ancona, hanno illustrato, nel corso della Fiera delle Startup e dell'imprenditoria giovanile, organizzato dal Comune di Ancona e patrocinato da altri Enti Pubblici ed Ordini Professionali, tra i quali il Consiglio Notarile di Ancona, gli elementi caratterizzanti le varie tipologie societarie, rimarcando la centralità del Ruolo del Notaio nel predisporre le clausole statutarie più idonee per favorire lo start up dell'impresa, la sua evoluzione e la gestione del passaggio generazionale mediante l'adozione di istituti specifici volti a prevenire un futuro contenzioso e ad ottimizzare i costi gestionali, nel contempo individuando le soluzioni più favorevoli anche sul piano tributario.

I Notai hanno concluso la loro Relazione con la disamina di un case study relativo alla fase costitutiva di una SRL Start up innovativa, analizzando le problematiche più ricorrenti in tema di apporti a capitale, di assetti dell'organo amministrativo, delle limitazioni alla futura circolazione delle partecipazioni anche in funzione di prevenzione di possibili futuri contrasti tra i soci".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA