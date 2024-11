Rinviare obbligo assicurativo per danni catastrofi naturali

Rinviare l'obbligo assicurativo per i danni da catastrofi naturali, introdotto dalla Legge Finanziaria attualmente in discussione, a chiederlo è la Cna Macerata. Secondo questa disposizione, entro il 1° gennaio 2025 le imprese dovranno sottoscrivere una polizza assicurativa adeguata. In caso contrario, non potranno accedere ad eventuali aiuti pubblici per danni legati a calamità naturali.

"La questione è stata discussa anche durante l'Assemblea Nazionale Cna di venerdì scorso, dove il Presidente Dario Costantini ha chiesto ai Ministri Urso e Valditara una proroga dell'entrata in vigore della norma. Questo perché, senza decreti attuativi, restano molti interrogativi. Inoltre, ci sono evidenti disparità territoriali: le imprese situate in aree ad alto rischio, ammesso che trovino compagnie disponibili, saranno costrette a sostenere premi altissimi", dichiara Maurizio Tritarelli, Presidente di Cna Macerata.

"Prima di chiedere alle imprese di coprire i rischi economici, è necessario investire in infrastrutture per mitigare il rischio idrogeologico e proteggere il territorio". Sull'argomento ha presentato un'interrogazione la consigliera del M5S Marta Ruggeri. "È un'occasione importante per portare questa problematica sui tavoli istituzionali e avviare un dialogo costruttivo tra Governo e Associazioni di categoria, continueremo a lavorare per ottenere una proroga e per garantire che questa misura venga applicata in modo equo e sostenibile", conclude Tritarelli.



