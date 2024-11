Qualità della vita: Antonini, le Marche tra le prime 50

Le 5 province marchigiane si piazzano tra le prime 50 nella speciale graduatoria su Affari e lavoro.

L'importante indagine sulla "Qualità della vita 2024" e sul benessere (non solo economico) giunta alla sua 26 edizione e promossa da ItaliaOggi, insieme a Ita Communications, vede la regione Marche in ottime posizioni per quanto riguarda la sezione Affari e Lavoro. In base a tale graduatoria, elaborata in base a determinati parametri tecnici e valutativi, ben 3 realtà marchigiane si piazzano tra le prime 35 province in Italia (Fermo 23° posto, Pesaro/Urbino al 34° e Ascoli Piceno al 35°) con Ancona (46°) e Macerata (50°) che sono di poco sotto.

A commentare l'ottimo risultato ottenuto in fatto di crescita e progettualità non è voluto mancare l'Assessore regionale Andrea Maria Antonini promotore, tra l'altro, di un importante testo di Legge in materia di qualità della vita e di benessere, che ha visto le Marche tra le primissime Amministrazioni regionali in Italia ad essersi occupate di tale tematica.

"Desidero esprimere grande soddisfazione e felicità per l'indagine effettuata da ItaliaOggi che premia, ancora una volta, la laboriosità, la creatività, l'ospitalità e i corretti stili di vita dei marchigiani - ha sottolineato l'Assessore Antonini - non è un caso che siamo tra le regioni in Italia con il più alto numero di centenari o che possiamo vantare altissime percentuali per quanto riguarda le aspettative di vita. Il tutto grazie anche a preziose e insostituibili leve del tessuto produttivo ed economico come quelle dell'artigianato, delle biodiversità, della moda, del turismo, della tavola, delle politiche agricole, della pesca, dell'industria. Le Marche vantano inoltre un primato di rilievo per quanto riguarda la presenza di borghi montani e marinari disseminati in tutto nel suo interno e sulla costa. Fattori tutti utili e tutti decisivi che l'Amministrazione ha saputo recepire e trasformare in uno specifico testo di legge che ad oggi rappresenta un'esclusiva in ambito normativo in tutto il panorama nazionale. Consci di tutto quanto fatto finora e incoraggiati da questi importanti attestati di ampio respiro nazionale - ha proseguito Antonini - siamo già pronti a recepire nuove e innovative sfide per migliorare ulteriormente il tasso di qualità della vita e il livello generale di benessere nella nostra regione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA