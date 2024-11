Protocollo d'intesa contro abusivismo per 4 comuni pesaresi

Sottoscritto il protocollo d'intesa sul contrasto all'abusivismo nel settore del benessere tra Confartigianato Ancona e Pesaro-Urbino ed i comuni di Pesaro, Fano, Urbino e Gabicce.

Il protocollo rientra nel progetto 'lotta all'abusivismo' avviato a livello nazionale da Confartigianato. Un'esigenza che nasce dai dati forniti che evidenziano come gli abusivi, rispetto agli operatori regolari, rappresentano il 30% del comparto manifatturiero nazionale.

Il protocollo prevede il monitoraggio dell'esito delle segnalazioni ogni sei mesi con le forze dell'ordine e le amministrazioni comunali aderenti alla campagna che vuole tutelare le imprese regolari, ma anche informare la cittadinanza del fatto che rivolgersi ad un operatore abusivo è rischioso e può provocare danni molto seri alla salute.

'Ringraziamo i comuni firmatari - dice Riccardo Giuliani, coordinatore della provincia di Pesaro e Urbino per Confartigianato - i casi di abusivismo segnalati sono ancora moltissimi in questo settore e se da una parte danneggiano gli imprenditori in regola con le normative, dall'altra aumentano la possibilità di danni alla salute delle persone che usufruiscono di tali trattamenti". Per il questo Luca Casagrande, responsabile Benessere di Confartigianato Imprese Ancona definisce l'adesione al protocollo da parte dei comuni come "un segnale della sensibilità delle istituzioni verso un fenomeno che cerchiamo di arginare".



