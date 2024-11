Presentato il progetto "Piccoli Imprenditori Crescono"

E' stato presentato stamane presso la Galleria del "Battente Shopping&More" di Ascoli Piceno, il progetto "Piccoli Imprenditori Crescono", realizzato da FG Gallerie in collaborazione con il Gruppo Jet's e con il Patrocinio del Comune di Ascoli Piceno. Vi prenderanno parte oltre 300 alunni delle scuole primarie di Ascoli Piceno, Acquasanta Terme, Villa Sant'Antonio, Pagliare del Tronto e Folignano.

"Il progetto - ha dichiarato la presidente di FG Gallerie Commerciali Barbara Gabrielli - ha un valore educativo indiscusso, perché riesce a coniugare la necessaria conoscenza di alcune basi di economia con lo spirito di innovazione che i bambini hanno". I bambini hanno partecipato, nelle loro scuole, alla Piccoli Imprenditori Academy. "Un corso basato sul concetto di gioco alla scoperta delle origini e dell'utilizzo della moneta - ha aggiunto il direttore del Centro Commerciale Battente "Shopping&More" Alessandro Roccasecca - Cos'è il risparmio e perché è importante comprenderlo, come guadagnano gli adulti e la differenza tra esseri dipendenti di un'azienda ed esseri imprenditori. Con Piccoli Imprenditori Academy, i bambini hanno imparato a sviluppare il loro primo progetto imprenditoriale e lavoreranno per produrre dei lavoretti di Natale per adulti e bambini".

La Galleria del Battente "Shopping&More", sarà il luogo in cui i bambini, nei fine settimana del 7 e 8, 14 e 15 dicembre allestiranno il loro mercatino di beneficenza, con bancarelle complete di registratore di cassa didattico messo a disposizione dall'organizzazione. Per acquistare i prodotti in vendita, i clienti del centro commerciale dovranno entrare in possesso dei FantaSoldini, la moneta ufficiale del progetto realizzata con gomme da masticare riciclate. Il ricavato delle vendite sarà devoluto al reparto di pediatria e alla Clinica Pediatrica della "Fondazione Ospedale Salesi ETS".

"L'orientamento permanente è un obiettivo del Ministero dell'Istruzione e noi ci stiamo muovendo in questo senso, con un percorso non interrotto, volto a far emergere le inclinazioni dei giovani studenti, per dare loro elementi per il futuro orientamento di studi e, successivamente, di lavoro" ha concluso l'assessore all'istruzione del comune di Ascoli Donatella Ferretti.



