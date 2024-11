Pitch Day "Talenti Emergenti": trampolino per 15 startup Marche

Pitch Day "Talenti Emergenti": il primo trampolino di lancio per 15 startup marchigiane. L'evento, che si terrà il prossimo 23 novembre presso la sede della Federazione Regionale delle Banche di Credito Cooperativo ad Ancona, è dedicato anche alla memoria del Prof. Gianmario Raggetti Economista, ex docente dell'Università Politecnica delle Marche, con incarichi di grande prestigio, in Italia e all'estero, ma che in tanti ricordano come un vero innovatore e per le sue doti umane di empatia e capacità di ascolto. Picht Day "Talenti Emergenti" è un progetto promosso dalla Federazione Marchigiana Banche di Credito Cooperativo in collaborazione con le Università di Ancona, Camerino, Urbino e Macerata.

Saranno 15 le startup che presenteranno le loro idee più innovative in pitch di soli 5 minuti, con l'obiettivo di conquistare l'attenzione di investitori, partner e istituzioni.

Saranno presenti, presidenti e direttori delle BCC associate alla Federazione Marchigiana, imprenditori soci delle stesse - quali potenziali investitori e/o interessati a una partnership con le aziende proponenti - oltre alle varie istituzioni coinvolte: gli esponenti della Regione Marche, del gruppo Bancario Iccrea e delle quattro Università della regione.

In ricordo del Prof. Raggetti, verrà assegnato il "Premio Innovazione Prof. GianMario Raggetti", del valore di 3mila euro, al progetto ritenuto più innovativo dal pubblico presente. La votazione avverrà tramite QR code, subito dopo ogni presentazione. Oltre al premio all'innovazione, verrà assegnato anche il "Premio Speciale WINS", del valore di 2mila euro al progetto più maturo dal punto di vista del business.

"Crediamo fortemente nel potenziale dei giovani imprenditori e siamo convinti che questo progetto possa contribuire a far emergere nuove eccellenze nel nostro territorio", dichiara Ennio Di Foglio, direttore della Federazione regionale delle Bcc. Le Banche di Credito Cooperativo vogliono dare un contributo concreto allo sviluppo del tessuto imprenditoriale marchigiano, promuovendo l'innovazione e la creazione di nuove opportunità di lavoro. L'obiettivo è creare sinergie tra il mondo accademico, quello imprenditoriale e quello finanziario, favorendo la nascita di nuove collaborazioni e lo sviluppo di progetti innovativi. Le Banche di Credito Cooperativo, ultimo vero baluardo anche delle zone interne della regione e da sempre impegnate nel sostegno alle imprese locali, mettono a disposizione le loro competenze e i loro strumenti finanziari per accompagnare le startup nel loro percorso di crescita.





