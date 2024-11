Auto a fuoco in A14, illesa la conducente

Vettura in fiamme sulla A14, illesa la conducente. Immediato intervento dei vigili del fuoco di Fermo, nella tarda mattinata di oggi. Erano le 12,40 di oggi quando al 115 è arrivata una richiesta di intervento in autostrada: al chilometro 269 direzione nord, dunque in territorio comunale di Porto Sant'Elpidio (Fermo) per un'auto a fuoco. La conducente ha avuto giusto il tempo di accostare e di scendere dalla vettura, che le fiamme hanno avvolto il veicolo.

Con i vigili del fuoco, sul posto, anche una pattuglia della sottosezione autostradale della polizia stradale di Porto San Giorgio (Fermo) e il personale della società Autostrade. Il traffico, per agevolare le operazioni di spegnimento, è stato temporaneamente canalizzato su una sola delle tre corsie. Ciò ha causato qualche inevitabile rallentamento in direzione nord.





