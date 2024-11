Arriva l'albero di Natale a Pesaro: l'accensione il 30 novembre

A Pesaro è già arrivato l'albero di Natale, ma per l'accensione si dovrà attendere sabato 30 novembre alle ore 18:00. La location è quella storica, ovvero piazza del Popolo, l'albero di questo 2024 è un abete greco (non tutelato), alto più di 9 metri e recuperato da un'abitazione fanese. Nei prossimi giorni verranno riposizionati alcuni rami e l'immancabile punta.

Il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, e il presidente Aspes, Luca Pieri, evidenziano di come "ormai da anni l'albero in piazza viene scelto tra diverse proposte che prevedono sempre l'abbattimento" un modo che il comune ha per "rispettiare l'ambiente e la sostenibilità".

In questo caso l'albero del natale pesarese 2024 era diventato pericoloso per l'abitazione nel quale era ubicato, provocando diversi danni alle infrastrutture della casa. Di recente, sempre sulla scia natalizia, si è concluso anche il contest del presepe lanciato dal sindaco Biancani, dove il vincitore vedrà il proprio presepe esposto in comune. A riguardo il primo cittadino ha evidenziato di come siano arrivate "oltre 30 richieste, molte anche da fuori città" e che "vista la varietà dei progetti presentati abbiamo deciso di premiare più categorie". I vincitori del contest saranno annunciati il 26 novembre, in occasione della conferenza stampa di presentazione degli eventi del Natale.



