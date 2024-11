Qualità della vita, Ancona nelle top 5 per la salute

Ancona, nella classifica finale sulla qualità della vita si posiziona al 30° posto su 107 province esaminate dall 'Indagine sulla Qualità della Vita del 2024', realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma che si articola in 93 indicatori di base che raggruppano elementi come il lavoro, gli affari, la sicurezza, l'ambiente e la giustizia.

Ottiene però un posto di rilievo nelle top 5, con il terzo posto, per il sistema salute.

In particolare, il capoluogo di regione, nelle nove dimensioni d'analisi prese in considerazione si posiziona: per Affari e lavoro al 46° posto; per l'ambiente al 25° posto; per i reati e la sicurezza: 31° posto; per la sicurezza sociale al 71° posto; per l'istruzione e la formazione al 10° posto mentre per la popolazione si posizione al 37° posto, per il turismo (comprende anche intrattenimento e cultura) al 48° posto e per reddito e ricchezza al 32° posto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA