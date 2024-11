Cade con l'Enduro, a Torrette con Icaro 02 per trauma cranico

Ancora un infortunio tra gli appassionati di moto. Oggi in località Moglietta un cinquantunenne di Pollenza è caduto rovinosamente dalla sella del suo Enduro in una zona impervia delle colline di Amandola.

Immediato l'intervento, attorno alle 12:00, del Soccorso Alpino e Speleologico Marche della stazione di Montefortino in supporto all'elicottero Icaro 02 attivato per l'uomo che avrebbe riportato un trauma cranico nella caduta.

La squadra del CNSAS giunta sul posto insieme all'equipaggio del 118, ha stabilizzato e imbarellare l'infortunato. Sul posto hanno collaborato nelle operazioni anche i vigili del fuoco. L'uomo è stato trasportato fino alla frazione di Rovitolo, dove ad attenderlo c'era un'ambulanza del 118 che si è occupata del successivo trasporto fino alla piazzola di elisoccorso di Amandola. Preso in consegna dall'equipaggio di Icaro 02, il paziente è stato trasferito presso l'ospedale di Torrette ad Ancona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA