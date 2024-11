Tre nuovi allontanamenti da Ancona e Provincia

Nuove misure di prevenzione personale per fatti avvenuti ad Ancona e in provincia sono stati emessi oggi dal questore di Ancona, Cesare Capocasa: un avviso orale e tre Fogli di Via Obbligatorio a persone ritenute socialmente pericolose.

La divisione polizia anticrimine ha notificato un avviso orale a un 31enne, residente a Fabriano, su proposta dei Carabinieri, perchè denunciato all'autorità giudiziaria dai militari dell'Arma lo scorso mese di ottobre per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli era stato trovato anche un bilancino di precisione. L'uomo, già gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e violazioni del Testo unico degli stupefacenti, risulta anche assiduo frequentatore di pregiudicati.

Foglio di via Obbligatorio è scattato anche per altri tre uomini. Un cittadino di origini tunisine, 40 anni, residente a Fabriano, denunciato dalle Squadre Volanti di Ancona, il 17 settembre scorso, per oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e minacce. L'uomo si era rifiutato di uscire da un bar nei pressi della Stazione ferroviaria di Ancona, dove aveva bevuto una birra e pretendeva altri alcolici di gradazione superiore senza prima avere pagato la prima consumazione. Al rifiuto della proprietaria andava in escandescenza. L'uomo aveva già precedenti per reati contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la fede pubblica. Non solo era già stato avvisato oralmente. Ora l'allontanamento da Ancona per tre anni.

Il secondo foglio di via riguarda un giovane di origine romeno, 24 anni, residente in provincia di Forlì-Cesena, che era stato arrestato da personale dell'Arma dei Carabinieri per tentato furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo, a metà settembre, era stato sorpreso all'interno di un'azienda agricola di San Marcello mentre, col volto coperto, tentava di rubare dei mezzi agricoli. Dagli accertamenti sono emersi precedenti penali specifici per reati contro il patrimonio. Con il provvedimento di prevenzione non potrà far ritorno nel Comune di San Marcello per due anni.

Un terzo foglio di via obbligatorio è stato emesso nei confronti di un 32enne arrestato a metà ottobre dai Carabinieri di Jesi per furto di opere d'arte e danneggiamento. L'uomo era stato sorpreso in flagranza di reato all'interno del "Santuario delle Grazie" a Jesi, mentre stava per rubare una statua, alcuni candelabri e due dipinti considerati parte di beni culturali.

Intercettato dai Carabinieri all'uscita del luogo di culto e nel tentativo di sottrarsi all'arresto aveva opposto. Nella circostanza è stato anche trovato in possesso di droga. Anche su di lui pesavano precedenti specifici e plurime violazioni del Testo unico sugli stupefacenti. Allontanato dal Comune di Jesi con divieto di ritorno per un periodo di tre anni.



