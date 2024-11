Si rovescia camion bestiame, autista estratto dall'abitacolo

Un camion che trasportava bestiame vivo, ovini, si è ribaltato sulla sede strada poco prima delle 18 in via Rosi. L'autista è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco di Visso e di Macerata. L'uomo è stato affidato alle cure dei sanitari. Sul posto per gestire gli animali che erano all'interno del camion è stato fatto intervenire medico veterinario. Successivamente, è stata messa in sicurezza l'intera area. Per i rilevi e le cause dell'incidente sono intervenuti i carabinieri. L'area è stata messa in sicurezza così come gli animali alcuni dei quali feriti nell'impatto. Il mezzo rimosso con autogru.



