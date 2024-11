Nasce il "Rossino", vino celebrativo dell'orchestra Rossini

Nasce il "Rossino", il vino che celebra il trentesimo anniversario dell'orchestra sinfonica Rossini, grazie alla collaborazione con l'azienda agricola De Leyva.

La presentazione si è svolta a Pesaro, davanti al teatro Rossini, tra appassionati di musica, vino e cultura locale. Il vino è un blend esclusivo di Sangiovese e Montepulciano, per riflettere sapori e tradizione del territorio.

L' associazione italiana sommelier lo ha raccontato come un vino che unisce la vivacità e la versatilità del Sangiovese alla maestosità del Montepulciano, proponendo così la raffinatezza e la complessità che rappresentano la musica rossiniana.

La tiratura è limitata a 1.000 bottiglie, rendendo così il Rossino un'opera d'arte da collezionare.

Le prime numerazioni saranno donate ai sindaci di Pesaro, Fano e Senigallia, città che ospiteranno l'esclusivo concerto di capodanno dell'orchestra.

Il vino sarà in vendita dal 1° dicembre al 15 gennaio, esclusivamente presso il temporary store dell'azienda De Leyva e in due enoteche selezionate di Fano e Senigallia.



