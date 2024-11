Studenti di Pesaro diventano piloti con l'Aeronautica militare

Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Pesaro-Urbino si preparano per volare all'aeroporto di Fano con l'aeronautica militare italiana grazie al corso di cultura aeronautica. Una tradizione nata negli anni '60 e ormai diventata un appuntamento con cadenza annuale che fa tappa nelle varie regioni d'Italia.

L'edizione si quest'anno si è concentrata nella provincia di Pesaro-Urbino, in occasione di Pesaro 2024 capitale italiana della cultura, ed è iniziata l'11 novembre con le lezioni teoriche, si prepara a far vivere la pratica a studenti e studentesse tra i 16 e i 20 anni, nelle giornate di lunedì 18 e martedì 19 novembre, affiancati dai piloti del 60/o stormo.

Oggi, ragazzi e ragazze, hanno avuto modo di vedere da vicino i veicoli che hanno studiato e che dovranno guidare tra pochi giorni. Emozione e tensione per un momento indimenticabile, ma anche per i risultati del test teorico a cui sono stati sottoposti prima della prova pratica. In base alle graduatorie sarà stabilito chi si siederà come pilota dell'aereo SIAI U-208 e chi come passeggero. A tutti sarà consegnato un attestato di frequenza utile ad acquisire un punteggio aggiuntivo, valido per alcuni concorsi dell'aeronautica militare. Al termine del corso sarà stilata un'ulteriore graduatoria che consentirà ai primi tre classificati di partecipare a uno stage presso il 60/o Stormo di Guidonia, in cui giovani aspiranti potranno vestire i panni di pilota dell'aeronautica militare ai comandi dell'aliante Twin Astir.

"L'aeronautica mi piace da quando sono piccolo, - racconta uno studente - sono sempre stato interessato a tutto, dalle basi teoriche alla meccanica fare il pilota è sogno che ho nel cassetto, per questo il volo di lunedì sarà un'esperienza che ricorderò per sempre".

"Il mondo dell'aeronautica - spiega il colonnello Antonio Russo, comandante del 60/o stormo dell'aeronautica militare - si avvale di diverse personalità, non solo piloti ma anche medici, meccanici, ingegneri. Lo scopo di questo corso è quindi proprio questo: aprire una finestra anche a chi non sogna di fare il pilota ma che magari è comunque affascinato da questo mondo".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA