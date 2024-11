Scontro tra scooter e auto ad Ancona, due 16enni ferite

Uno scooter su cui viaggiavano due ragazze 16enne si è scontrato con un'autovettura ad un incrocio ad Ancona: entrambe le giovani sono state trasportate all'ospedale regionale di Torrette in codice rosso ma in particolare una delle due, in codice rosso avanzato, ha riportato ferite gravi con politrauma e fratture agli arti inferiori.

L'incidente è avvenuto in serata tra via Flavia e via Ruggeri. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Gialla, l'automedica del 118 e i vigili del fuoco.

Le ragazze sono state assistite sul posto e poi trasferite all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti e le cure del caso.

