Potenziata la videosorveglianza in centro storico a Fano

Potenziata la videosorveglianza nel centro storico del comune di Fano con l'installazione di 18 nuove telecamere in quattro punti strategici della città. L' obiettivo del Comune è migliorare la sicurezza urbana dei cittadini. Il progetto permetterà di sorvegliare meglio i punti principali di accesso al centro storico e tutte le telecamere saranno visibili in tempo reale sui monitor della centrale operativa della polizia locale.

L'investimento complessivo per l'installazione delle nuove telecamere è di circa 150mila euro, di cui 51mila euro provenienti da fondi ministeriali. Queste nuove telecamere si aggiungono alle 160 già presenti in città.

"Con le nuove telecamere, monitoreremo in maniera puntuale aree cruciali come piazza XX Settembre, piazza Costanzi, via Cavour e la fine della Liscia - afferma il sindaco Luca Serfilippi - nei prossimi mesi, presenteremo anche nuove dotazioni per la polizia locale, come distanziometri e dispositivi di protezione, affinché possano intervenire in sicurezza in situazioni critiche".



