Moncaro, dal Tribunale via libera ad acconti 30% conferitori uve

Il Tribunale di Ancona, nella persona di Giuliana Filippello giudice delegato della liquidazione giudiziale di Terre Cortesi Moncaro, ha autorizzato Marcello Pollio, ex custode giudiziario e ora curatore della liquidazione giudiziale della cooperativa di Montecarotto, a pagare gli acconti del 30% dovuti agli agricoltori che hanno conferito le uve nella fase della vendemmia realizzata negli scorsi mesi.

I curatori Salvatore Sanzo, Fabio Pettinato e Marcello Pollio hanno invitato i soci conferitori a comunicare i loro Iban bancari per potere eseguire i bonifici che entro le prossime ore saranno effettuati con un primo pagamento del 50% immediato e saldo dell' ulteriore pagamento entro i successivi 15 gg, in considerazione delle risorse finanziarie necessarie a garantire i costi della gestione di Moncaro.



